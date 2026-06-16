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Киноафиша Фильмы Преступление на третьем этаже Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Алматы 17 июня 2026

Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 17 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Преступление на третьем этаже»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
14:45 от 17:35 от 20:35 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:50 от 17:30 от 20:15 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
18:10 от 20:00 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
16:30 от
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