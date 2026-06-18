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Киноафиша Фильмы Обитель зла: Мутация Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Алматы 19 июня 2026

Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 19 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
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