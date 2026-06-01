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Киноафиша Фильмы Тень Расписание сеансов Тень, 2025 в Алматы 6 июня 2026

Расписание сеансов Тень, 6 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 6 вс 7 пн 8
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тень»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
12:15 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:40 от 12:20 от 13:00 от 14:00 от 14:40 от 15:00 от 15:40 от 16:40 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:30 от 13:10 от 14:50 от 15:50 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:10 от 13:30 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:10 от 11:50 от 15:10 от 16:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:00 от 15:00 от 16:00 от 18:30 от 19:30 от 20:40 от 21:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
10:20 от 12:10 от 14:00 от 15:00 от 15:50 от 16:50 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
16:00 от 17:40 от 19:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
18:20 от 19:20 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
11:30 от 13:10 от 14:50 от 16:30 от 18:10 от
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