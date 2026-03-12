Меню
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Алматы
18 марта 2026
Расписание сеансов Ол сен емес, 18 марта 2026 в Алматы
О фильме
Вся информация о фильме
2D, KZ
12:25
от
14:10
от
16:05
от
16:30
от
17:45
от
19:25
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
18:20
от
20:00
от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
