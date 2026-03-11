Меню
Киноафиша Фильмы Ол сен емес Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Алматы 12 марта 2026

Расписание сеансов Ол сен емес, 12 марта 2026 в Алматы

Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
15:50 от 16:10 от 17:00 от 17:50 от 19:40 от 21:30 от 23:20 от 01:20 от
2D, KZ
10:10 от 11:20 от 12:00 от 13:10 от 14:50 от 15:10 от 16:00 от 16:50 от 18:40 от 20:30 от 22:20 от 00:20 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
18:40 от 21:40 от
2D, KZ
17:40 от 20:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
19:20 от 23:30 от
2D, KZ
12:30 от 18:20 от 22:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:30 от 17:20 от 19:10 от 21:00 от 22:50 от 00:40 от
2D, KZ
14:30 от 16:20 от 18:10 от 20:00 от 21:50 от 23:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
19:40 от 21:30 от 23:20 от 01:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:10 от 17:00 от 22:30 от 00:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
18:00 от 20:00 от 22:00 от 00:30 от
2D, KZ
12:40 от 17:00 от 19:00 от 21:00 от 23:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
12:40 от 16:30 от 20:05 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
10:40 от 12:20 от 14:10 от 16:00 от 21:30 от 23:20 от
Арман Достык
Абая
2D
10:50 от 14:40 от 20:40 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
11:20 от 18:40 от 20:30 от 22:20 от 00:10 от
