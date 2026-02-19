Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Железо
Расписание сеансов Железо, 2026 в Алматы
22 февраля 2026
Расписание сеансов Железо, 22 февраля 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Железо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
11:00
от
16:30
от
21:50
от
23:45
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
16:20
от
17:50
от
19:20
от
20:50
от
22:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Не уступит «Место встречи изменить нельзя»: этот детектив СССР видели далеко не все, а зря
Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент
Давно я так не хохотала: залпом посмотрела «Зомби-детектив» с рейтингом 9,1 — не ожидала такой лёгкости и милоты
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»
Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет
Каким стал зловещий мальчик из фильма «Омен»: в обычной жизни вовсе не жуткий (фото)
У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов»
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»
Этот фильм Андресяна заработал самый высокий рейтинг: драме о войне не могут простить только Прилучного и армянских женщин с филлерами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667