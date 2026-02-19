Меню
Киноафиша Фильмы Железо Расписание сеансов Железо, 2026 в Алматы 20 февраля 2026

Расписание сеансов Железо, 20 февраля 2026 в Алматы

Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
12:45 от 22:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
00:40 от 10:20 от 14:35 от 19:30 от 21:05 от 22:20 от 00:40 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
13:40 от 16:05 от 18:20 от 22:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
11:00 от 16:30 от 21:50 от 23:45 от
Арман Достык
Абая
2D, RU
16:00 от 17:30 от 20:50 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
16:20 от 17:50 от 19:20 от 20:50 от 22:20 от
