Киноафиша Фильмы Бiр түп алма ағашы Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Алматы 18 февраля 2026

Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 18 февраля 2026 в Алматы

Вся информация о фильме
Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 чт 19
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:25 от 13:50 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
12:10 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
