Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тәубе Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Алматы 5 февраля 2026

Расписание сеансов Тәубе, 5 февраля 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:00 от 18:10 от 20:20 от 22:30 от
2D, KZ
15:00 от 17:10 от 19:20 от 21:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
15:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
16:20 от
2D, KZ
15:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
12:05 от 17:45 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
14:20 от
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше