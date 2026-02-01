Меню
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Алматы
18 февраля 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 18 февраля 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:10
от
13:40
от
15:55
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
