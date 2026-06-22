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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Алматы 23 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 23 июня 2026 в Алматы

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Сегодня 22 Завтра 23
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:40 от 14:00 от 15:00 от
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