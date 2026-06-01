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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Алматы
14 июня 2026
Расписание сеансов Шевели перьями, 14 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:30
от
12:30
от
16:05
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:15
от
12:35
от
15:05
от
16:15
от
18:00
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
10:40
от
15:05
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:30
от
15:50
от
16:50
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
11:30
от
13:20
от
15:00
от
16:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
17:50
от
18:50
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
10:30
от
14:50
от
Арман Достык
Абая
2D
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от
Иллюзион Maxima
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2D, RU
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от
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