Киноафиша
Фильмы
Гипноз
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Алматы
31 января 2026
Расписание сеансов Гипноз, 31 января 2026 в Алматы
О фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
12:20
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:00
от
13:30
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
19:30
от
2D, KZ
18:30
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
21:00
от
23:30
от
01:30
от
2D, KZ
20:00
от
22:30
от
00:30
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
22:20
от
2D, KZ
21:20
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
17:40
от
19:30
от
21:40
от
23:40
от
01:30
от
2D, KZ
16:40
от
18:30
от
20:40
от
22:40
от
00:30
от
