Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Алматы 15 февраля 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 15 февраля 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 чт 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:40 от
2D, KZ
14:40 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
12:30 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут)
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше