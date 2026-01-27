Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Алматы 29 января 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 29 января 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 чт 29 пт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
21:20 от
2D, KZ
20:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
14:40 от 16:10 от 17:40 от 19:10 от 20:40 от 21:20 от 22:10 от 23:00 от 23:40 от 00:20 от 01:10 от
2D, KZ
13:40 от 15:10 от 16:40 от 18:10 от 19:40 от 20:20 от 21:10 от 22:00 от 22:40 от 23:20 от 00:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
16:50 от 20:15 от 22:00 от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
13:20 от 15:00 от 19:00 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше