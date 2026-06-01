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Киноафиша Фильмы Зверолюция Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Алматы 28 июня 2026

Расписание сеансов Зверолюция, 28 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 28
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:20 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:05 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:20 от 12:20 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
17:10 от 18:10 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
10:10 от 12:00 от 13:50 от 14:50 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
17:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
18:20 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
13:20 от 17:20 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
16:10 от
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