Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ойын Расписание сеансов Ойын, 2026 в Алматы 14 января 2026

Расписание сеансов Ойын, 14 января 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
22:10 от 23:40 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
22:00 от 22:35 от 23:05 от 00:00 от 00:30 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
22:15 от 23:10 от 00:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
22:15 от 23:20 от 23:50 от 01:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
23:40 от 01:30 от
2D, KZ
22:40 от 00:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
22:45 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
22:00 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
22:10 от 22:25 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше