Киноафиша
Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Алматы
14 января 2026
Расписание сеансов Ойын, 14 января 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
22:10
от
23:40
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
22:00
от
22:35
от
23:05
от
00:00
от
00:30
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
22:15
от
23:10
от
00:10
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
22:15
от
23:20
от
23:50
от
01:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
23:40
от
01:30
от
2D, KZ
22:40
от
00:30
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
22:45
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
22:00
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
22:10
от
22:25
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
