Расписание сеансов Ойын, 2026 в Алматы
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
22:10
от
23:40
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
22:00
от
22:35
от
23:05
от
00:00
от
00:30
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
22:15
от
23:10
от
00:10
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
22:10
от
00:15
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
23:10
от
00:40
от
01:30
от
2D, KZ
22:10
от
23:40
от
00:30
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
22:15
от
23:35
от
01:15
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
00:00
от
2D, KZ
23:00
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
23:50
от
01:50
от
2D, KZ
22:50
от
00:50
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
01:10
от
2D, KZ
00:10
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
01:20
от
2D, KZ
00:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
01:50
от
2D, KZ
00:50
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
01:30
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
01:10
от
2D, KZ
00:10
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
23:20
от
01:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
23:40
от
01:30
от
2D, KZ
22:40
от
00:30
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
22:45
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
22:20
от
00:10
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
22:00
от
Арман Достык
Абая
2D
21:40
от
23:30
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
22:10
от
22:25
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
00:30
от
