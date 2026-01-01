Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Stray Kids: The dominATE Experience
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Алматы
6 февраля 2026
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 6 февраля 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D
19:00
от
20:00
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D
19:00
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667