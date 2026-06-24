Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Оно. Ночной кошмар
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Алматы
1 июля 2026
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 1 июля 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
23:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Супергёрл
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Этот тест лучше не проходить голодным: угадайте 8 советских фильмов по кадрам с едой
Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история»
Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же»
А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ
На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин
Такого я от HBO точно не ожидала: включила 3 сезон «Дома дракона» и сразу ошалела — ставлю 10 из 10
Главный конкурент сериала «Извне» — фильм из России: только вместо Бойда зрителей ждет Никита Кологривый
Людк, а Людк! Узнаете 6 советских фильмов по знаменитым деревенским героиням? Предупреждаем — будет сложно
Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах»
«Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм
В «Великолепном веке» показали драму, а что говорят историки о смертельной болезни Хюррем? Некоторые даже грешат на простую ангину
Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667