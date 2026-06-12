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Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Алматы
12 июня 2026
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 12 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
12:55
от
16:25
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:40
от
15:10
от
16:10
от
16:50
от
17:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:15
от
15:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:10
от
12:50
от
14:30
от
15:30
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:30
от
11:50
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:10
от
12:10
от
13:50
от
14:50
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:10
от
11:50
от
15:10
от
16:10
от
16:50
от
17:50
от
18:20
от
19:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:40
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
11:10
от
13:10
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:30
от
17:10
от
18:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10
от
11:40
от
13:10
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D
12:00
от
15:15
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
11:10
от
12:50
от
14:30
от
16:10
от
17:50
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