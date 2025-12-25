Меню
Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Алматы
1 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 1 января 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
11:40
от
14:05
от
15:45
от
18:00
от
19:55
от
21:50
от
23:45
от
