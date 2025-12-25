Меню
Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Алматы 29 декабря 2025

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 29 декабря 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
00:20 от 01:45 от 10:20 от 12:15 от 13:50 от 14:10 от 14:50 от 15:45 от 16:05 от 16:45 от 17:35 от 18:00 от 18:35 от 19:30 от 19:55 от 20:30 от 21:25 от 21:35 от 21:50 от 22:25 от 23:45 от 00:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
10:00 от 11:50 от 13:40 от 15:40 от 17:30 от 19:40 от 19:55 от 21:50 от 23:40 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
13:10 от 15:00 от 16:50 от 18:40 от 20:30 от 22:20 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
