Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Алматы 16 января 2026

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 16 января 2026 в Алматы

Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
21:10 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
13:15 от 17:45 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
00:25 от 19:00 от 00:25 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:20 от 18:30 от 20:50 от 23:00 от 01:10 от
2D, KZ
15:20 от 17:30 от 19:50 от 22:00 от 00:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
13:40 от 15:40 от 21:25 от 23:15 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
23:30 от
2D, KZ
22:30 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
20:00 от
