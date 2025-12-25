Меню
Фильмы
Дәстүр: Теріс бата
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Алматы
28 декабря 2025
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 28 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
00:30
от
00:35
от
01:25
от
10:10
от
10:30
от
10:50
от
12:00
от
12:55
от
13:50
от
15:45
от
16:15
от
16:40
от
17:40
от
19:35
от
19:40
от
20:40
от
21:30
от
22:35
от
23:30
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
13:30
от
15:35
от
17:45
от
19:20
от
21:30
от
23:40
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
11:45
от
13:35
от
15:25
от
17:15
от
19:05
от
20:55
от
22:45
от
