Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Алматы 25 декабря 2025

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 25 декабря 2025 в Алматы

Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:50 от 19:00 от 21:10 от 22:00 от 22:40 от 23:20 от 00:00 от 00:50 от 01:30 от
2D, KZ
14:50 от 15:50 от 17:00 от 18:00 от 19:10 от 20:10 от 21:00 от 21:20 от 21:40 от 22:20 от 23:00 от 23:30 от 23:50 от 00:30 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
15:40 от 17:40 от 19:40 от 21:40 от 22:30 от 23:40 от 00:30 от 01:10 от
2D, KZ
12:40 от 14:40 от 16:40 от 18:40 от 20:40 от 21:30 от 22:40 от 23:30 от 00:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
17:00 от 19:00 от 21:00 от 23:00 от 01:00 от
2D, KZ
16:00 от 18:00 от 20:00 от 22:00 от 00:00 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
15:00 от 17:00 от 00:00 от 01:10 от
2D, KZ
14:00 от 16:00 от 18:00 от 19:00 от 20:00 от 21:00 от 22:00 от 23:00 от 00:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
15:20 от 17:20 от 19:20 от 20:30 от 21:20 от 22:30 от 23:20 от 00:30 от 01:20 от 01:40 от
2D, KZ
14:20 от 16:20 от 18:20 от 19:30 от 20:20 от 21:30 от 22:20 от 23:30 от 00:20 от 00:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:30 от 16:00 от 17:20 от 17:50 от 19:10 от 20:40 от 21:00 от 21:50 от 22:30 от 23:00 от 23:40 от 00:20 от 00:50 от 01:30 от
2D, KZ
13:30 от 14:30 от 15:00 от 15:20 от 16:20 от 16:50 от 17:10 от 18:10 от 18:40 от 19:00 от 19:40 от 20:00 от 20:50 от 21:30 от 22:00 от 22:40 от 23:20 от 23:50 от 00:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
17:00 от 18:50 от 20:40 от 21:40 от 22:30 от 23:30 от 00:20 от 01:20 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
16:00 от 01:00 от
2D, KZ
13:00 от 15:00 от 17:00 от 18:00 от 19:00 от 20:00 от 21:00 от 22:00 от 23:00 от 00:00 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:00 от 17:00 от 19:00 от 21:00 от 23:00 от 01:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
16:00 от 18:00 от 20:00 от 21:10 от 22:00 от 23:10 от 00:00 от 01:10 от 01:50 от
2D, KZ
11:10 от 13:00 от 15:00 от 17:00 от 19:00 от 20:10 от 21:00 от 22:10 от 23:00 от 00:10 от 00:50 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
13:30 от 15:35 от 17:45 от 19:20 от 21:30 от 23:40 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
12:10 от 14:00 от 16:00 от 18:00 от 20:00 от 22:00 от 00:10 от
Арман Достык
Абая
2D
13:50 от 16:40 от 19:20 от 22:30 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
16:00 от 17:50 от 19:40 от 20:40 от 21:30 от 22:30 от 23:20 от 00:20 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
