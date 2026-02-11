Меню
Киноафиша
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Алматы
15 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 15 февраля 2026 в Алматы
Вся информация о фильме
2D, KK
14:40
от
15:20
от
16:50
от
17:30
от
18:20
от
19:00
от
19:40
от
20:30
от
21:10
от
21:50
от
22:40
от
23:20
от
00:10
от
00:50
от
01:30
от
2D, KZ
10:10
от
11:00
от
12:10
от
13:10
от
13:40
от
14:20
от
15:50
от
16:30
от
17:20
от
18:00
от
18:40
от
19:30
от
20:10
от
20:50
от
21:20
от
21:40
от
22:20
от
23:10
от
23:30
от
23:50
от
00:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
