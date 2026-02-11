Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Алматы 14 февраля 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 14 февраля 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
14:40 от 15:20 от 16:50 от 17:30 от 18:20 от 19:00 от 19:40 от 20:30 от 21:10 от 21:50 от 22:40 от 23:20 от 00:10 от 00:50 от 01:30 от
2D, KZ
10:10 от 11:00 от 12:10 от 13:10 от 13:40 от 14:20 от 15:50 от 16:30 от 17:20 от 18:00 от 18:40 от 19:30 от 20:10 от 20:50 от 21:20 от 21:40 от 22:20 от 23:10 от 23:30 от 23:50 от 00:30 от
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
«Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции
«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды
Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться
Дамблдор так и не удосужился раскрыть Гарри правду о крестражах: хитрый план или простая случайность?
Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все
Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном
Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм
Только этот российский город — любимый «герой» в японском аниме даже у Миядзаки: это не Москва и не Санкт-Петербург
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше