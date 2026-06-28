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Киноафиша Фильмы Обсессия Расписание сеансов Обсессия, 2025 в Алматы 29 июня 2026

Расписание сеансов Обсессия, 29 июня 2026 в Алматы

Билеты
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Сегодня 28 Завтра 29 вт 30 ср 1
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обсессия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
17:20 от 18:20 от 19:30 от 20:30 от 21:40 от 22:40 от 23:50 от 00:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:40 от 16:40 от 17:50 от 18:50 от 20:00 от 21:00 от 22:10 от 23:10 от 23:20 от 00:20 от 01:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
16:30 от 17:30 от 19:50 от 20:50 от 22:10 от 23:10 от 00:40 от 01:40 от
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