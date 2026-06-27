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Обсессия
Расписание сеансов Обсессия, 2025 в Алматы
28 июня 2026
Расписание сеансов Обсессия, 28 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обсессия»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от
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20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
19:25
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
17:20
от
18:20
от
19:30
от
20:30
от
21:40
от
22:40
от
23:50
от
00:50
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:40
от
16:40
от
17:50
от
18:50
от
20:00
от
21:00
от
22:10
от
23:10
от
23:20
от
00:20
от
01:20
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
16:30
от
17:30
от
19:50
от
20:50
от
22:10
от
23:10
от
00:40
от
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