Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Обсессия Расписание сеансов Обсессия, 2025 в Алматы 27 июня 2026

Расписание сеансов Обсессия, 27 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Обсессия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
16:30 от 17:30 от 18:50 от 19:50 от 21:10 от 22:10 от 00:40 от 01:40 от
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
2026, Казахстан, комедия
Супергёрл
Супергёрл
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Колония
Колония
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Идеальная замена сериалу «Триггер»: этот фильм 2026 года с Матвеевым уже успел получить награду — и влюбить в себя зрителей
Никто не ждал, но это случилось: в июле выходит 5 сезон «Мажора» — делимся расписанием выхода серий и подробностями
Вперед и с песней! Попробуйте угадать 5 советских фильмов по строчке из знаменитого хита
Первый взгляд на сериал «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым: такой экранизации Стругацких в России еще не было
HBO устроил на Красной свадьбе кровавую бойню, но в книгах Мартина все еще хуже: 3 главных отличия сериала от первоисточника
Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы
Сможете узнать 5 советских фильмов по героиням в косынках? Этот тест только кажется простым
Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них
«Первый отдел» хорош, но в рейтинге зрителей лидирует совсем другой сериал НТВ: и рейтинг у него высокий — 8,6
Принцесса Изабелла не могла соблазнить Сулеймана в «Великолепном веке», ведь годилась ему в бабушки: этот ляп сериала был на виду у всех
Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году
658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше