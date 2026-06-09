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Киноафиша Фильмы Обсессия Расписание сеансов Обсессия, 2025 в Алматы 9 июня 2026

Расписание сеансов Обсессия, 9 июня 2026 в Алматы

Билеты
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Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обсессия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:05 от 16:00 от 22:35 от 00:10 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
18:15 от 20:30 от
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