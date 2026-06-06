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Обсессия
Расписание сеансов Обсессия, 2025 в Алматы
7 июня 2026
Расписание сеансов Обсессия, 7 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обсессия»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от
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20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:05
от
16:00
от
22:35
от
00:10
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
18:15
от
20:30
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
17:20
от
19:35
от
21:50
от
00:05
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
16:30
от
17:30
от
18:40
от
19:40
от
20:50
от
21:50
от
23:00
от
23:40
от
00:00
от
00:40
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:10
от
16:10
от
17:50
от
18:50
от
20:00
от
21:00
от
21:50
от
22:20
от
22:50
от
23:20
от
23:50
от
00:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
16:50
от
17:50
от
20:00
от
21:00
от
23:30
от
00:30
от
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