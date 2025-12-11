Меню
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
01:10
от
12:55
от
17:15
от
19:05
от
22:10
от
23:25
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
12:15
от
16:05
от
17:55
от
20:55
от
21:50
от
23:40
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
15:20
от
17:00
от
18:00
от
18:40
от
19:40
от
20:25
от
21:20
от
22:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
