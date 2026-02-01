Меню
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 2025 в Алматы
19 февраля 2026
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 19 февраля 2026 в Алматы
Байконур
2D, RU
12:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
00:40
от
01:40
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
23:40
от
00:40
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
13:20
от
23:25
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
