Киноафиша Фильмы Bayguys Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Алматы 15 декабря 2025

Расписание сеансов Bayguys, 15 декабря 2025 в Алматы

Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
15:20 от 17:00 от
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
