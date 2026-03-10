Меню
Киноафиша Фильмы Легенды Расписание сеансов Легенды, 2026 в Алматы 11 марта 2026

Расписание сеансов Легенды, 11 марта 2026 в Алматы

Вся информация о мультфильме
Сегодня 10 Завтра 11
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенды»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
17:15 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
