Киноафиша
Фильмы
Синистер. Первое проклятие
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 2025 в Алматы
15 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 15 января 2026 в Алматы
О фильме
Расписание
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Первое проклятие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
23:55
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:50
от
01:50
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
23:45
от
