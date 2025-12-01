Меню
Расписание сеансов №37, 2025 в Алматы
1 декабря 2025
Расписание сеансов №37, 1 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «№37»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
00:40
от
10:20
от
13:50
от
15:40
от
17:45
от
18:15
от
19:40
от
20:10
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
14:35
от
16:25
от
18:15
от
22:00
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
12:50
от
16:40
от
20:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
