Киноафиша
Фильмы
Алло
Расписание сеансов Алло, 2025 в Алматы
27 ноября 2025
Расписание сеансов Алло, 27 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Алло»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
10:20
от
12:35
от
13:25
от
17:35
от
20:15
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
14:00
от
19:40
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:00
от
12:30
от
19:00
от
19:25
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KZ
10:10
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
20:30
от
2D, KZ
19:30
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
14:40
от
16:40
от
18:40
от
20:40
от
2D, KZ
13:40
от
15:40
от
17:40
от
19:40
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
22:30
от
2D, KZ
21:30
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
14:30
от
2D, KZ
11:30
от
13:30
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
10:20
от
