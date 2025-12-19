Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Фэкхем-Холл
Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 2025 в Алматы
20 декабря 2025
Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 20 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Фэкхем-Холл»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
15:20
от
21:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
00:00
от
13:05
от
17:10
от
20:10
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
11:00
от
16:25
от
20:30
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
15:15
от
19:35
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
12:15
от
18:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Во 2 сезоне «Черного солнца» Жук вернется в СК, а Чагин окажется в тюрьме: НТВ уже раскрыл детали продолжения хита
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк»
От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ
«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними
Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года
Apple TV+ сделал невозможное, когда взялся экранизировать Айзека Азимова: теперь этот сериал — хит на уровне «Дюны»
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667