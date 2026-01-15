Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Акыркы дем
Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Алматы
16 января 2026
Расписание сеансов Акыркы дем, 16 января 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Акыркы дем»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
12:20
от
16:15
от
20:20
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
10:20
от
12:30
от
16:30
от
20:30
от
21:30
от
23:25
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
10:20
от
12:15
от
14:10
от
18:30
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
15:30
от
19:30
от
23:20
от
2D, KZ
10:30
от
14:30
от
18:30
от
22:20
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
00:20
от
11:55
от
12:15
от
13:55
от
15:40
от
15:55
от
17:35
от
18:05
от
19:55
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:50
от
19:50
от
2D, KZ
10:40
от
12:50
от
14:50
от
18:50
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
21:20
от
23:20
от
01:20
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
18:10
от
22:20
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
11:00
от
17:00
от
21:40
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
13:00
от
17:10
от
21:20
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
14:00
от
20:50
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
13:20
от
18:45
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
20:20
от
22:20
от
00:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен»
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
На теле Сириуса Блэка написана вся его судьба: вот что на самом деле значат его татуировки — расшифровываем самые главные
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667