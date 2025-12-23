Меню
Магическая битва: Казнь
24 декабря 2025
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
23
Завтра
24
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Магическая битва: Казнь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
16:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
00:35
от
10:25
от
13:40
от
21:40
от
00:35
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
12:35
от
19:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
