Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Магическая битва: Казнь
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Алматы
23 декабря 2025
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 23 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
21
Завтра
22
вт
23
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Магическая битва: Казнь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
14:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»
Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы
Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли
Почему Кинг не снялся в «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя довольно часто появляется в экранизациях своих книг?
В 2026 году НТВ порадует зрителей дуэтом Маякина и Устюгова: этот сериал уже обещает стать «бомбой» среди хитов
Этот научно-фантастический сериал Netflix критики сочли одним из лучших за 10 лет: а зрители про него толком и не слышали
За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все
Таким ли хорошим был Мальчик-который-выжил: подсчитали, сколько раз Поттер использовал Непростительные
Как правильно смотреть сериал «Спартак», чтобы полностью прочувствовать все интриги: начинать надо не с «Богов арены»
Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает
Джордж Мартин назвал лучшего дракона, появлявшегося на экранах: это не Дрогон, и даже не Вхагар из «Дома дракона»
304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667