Магическая битва: Казнь
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Алматы
14 декабря 2025
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 14 декабря 2025 в Алматы
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
18:05
от
20:00
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
19:00
от
20:15
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
16:25
от
18:05
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
