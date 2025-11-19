Меню
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Алматы
19 ноября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 19 ноября 2025 в Алматы
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
15:15
от
17:15
от
21:25
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
13:00
от
21:40
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
11:45
от
15:20
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
14:10
от
16:35
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
