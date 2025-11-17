Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Алматы
17 ноября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 17 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
15:15
от
17:15
от
21:25
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
13:00
от
21:40
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:00
от
16:30
от
17:20
от
18:50
от
20:50
от
21:20
от
2D, KZ
11:00
от
12:20
от
15:00
от
15:30
от
16:20
от
17:50
от
19:50
от
20:20
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
15:10
от
2D, KZ
14:10
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
15:30
от
2D, KZ
14:30
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
18:50
от
20:50
от
2D, KZ
17:50
от
19:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
14:50
от
17:20
от
2D, KZ
10:30
от
13:50
от
16:20
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
14:10
от
16:35
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
11:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года?
Режиссер «Дорогого Вилли» вернулся с мини-сериалом о переломных 90-х: в основе — реальная история экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов»
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео?
Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря»
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов»
Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской
Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени
«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю»
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667