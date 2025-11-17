Меню
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Алматы 17 ноября 2025

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 17 ноября 2025 в Алматы

Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
15:15 от 17:15 от 21:25 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
13:00 от 21:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:00 от 16:30 от 17:20 от 18:50 от 20:50 от 21:20 от
2D, KZ
11:00 от 12:20 от 15:00 от 15:30 от 16:20 от 17:50 от 19:50 от 20:20 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
15:10 от
2D, KZ
14:10 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
15:30 от
2D, KZ
14:30 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
18:50 от 20:50 от
2D, KZ
17:50 от 19:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
14:50 от 17:20 от
2D, KZ
10:30 от 13:50 от 16:20 от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
14:10 от 16:35 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
11:40 от
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
