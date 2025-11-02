Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Әкеңнің баласы Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Алматы 2 ноября 2025

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2 ноября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
01:10 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
01:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
01:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
00:40 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Когда следствие ведет… пес: 3 российских детективных сериала, где один из главных героев — собака
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать
«Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему
Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили
Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает
Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»?
Эту сцену в «Двух крепостях» Джексон вырезал с большим сожалением: в ней Леголас показал себя с другой стороны
В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше