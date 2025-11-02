Меню
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Алматы
2 ноября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2 ноября 2025 в Алматы
2D, KK
01:10
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
01:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
01:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
00:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
