Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бақыт құшағында Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Алматы 9 ноября 2025

Расписание сеансов Бақыт құшағында, 9 ноября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:00 от 12:10 от 12:35 от 15:40 от 16:10 от 18:05 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:40 от
2D, KZ
11:00 от 14:40 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
16:15 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
14:35 от
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
«Мой мозг фактически не функционировал»: Роберт Паттинсон откровенно рассказал, как выживал на съемках «Дюны 3» при +50
Зрители возмутились, когда Поттер в финале сломал Бузинную палочку: мало кто знает, что в книгах он поступил еще глупее
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!
17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое
Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк
Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке»
Назван самый идеальный мужчина на экране: он обошел и Джона Сноу, и Серкана Болата, и даже Костю из «Кухни»
Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время
Не Джек и не Роза: вот кто на самом деле главный персонаж «Титаника» — все это время она была перед глазами
Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше