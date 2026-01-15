Меню
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Алматы 15 января 2026

Расписание сеансов Примат, 15 января 2026 в Алматы

Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
16:00 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
15:05 от 19:25 от 21:10 от 23:30 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
17:10 от 20:35 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:50 от 16:55 от 23:55 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
15:20 от 16:20 от 17:40 от 18:40 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
19:30 от 21:20 от 21:25 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
13:40 от 14:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:00 от 01:00 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
14:10 от 19:50 от 21:45 от 23:40 от
Арман Азия Парк
Москва
2D, RU
17:10 от 19:30 от
Арман Достык
Абая
2D, RU
15:00 от 22:40 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
13:30 от 17:35 от 21:40 от
